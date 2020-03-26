Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.
"Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках", - сказано в нем.
Указание установлено на постоянной основе.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения порекомендует ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19 для предотвращения распространения вируса.
есть мешки в наличии...?