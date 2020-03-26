Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Кроме того, стороны договорились о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.
Также по запросу украинской стороны глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.
Украинский МИД выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.
Сийярто заверил украинского коллегу, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину. Поэтому стороны договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кулебы, даты визита будут согласованы после того, как пандемия коронавируса пройдет.