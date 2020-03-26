Зеленский по телефону обсудил с президентом Азербайджана Алиевым совместные усилия по борьбе с коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых Украиной с целью противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья людей.

Зеленский выразил Алиеву благодарность за содействие со стороны Азербайджана в вопросе эвакуации украинцев. Он также поблагодарил за то, что азербайджанские инвесторы и большой бизнес, несмотря на сложную ситуацию, продолжают свою деятельность в Украине и реализует важные проекты.

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Президенты договорились о дальнейшей координации усилий и помощи в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.