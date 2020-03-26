Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат

4624

Жена подозреваемого экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Марина Козерод заявила, что пыталась отобрать пистолет у экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого, который погиб в их доме 21 февраля.

Соответствующее заявление зачитал адвокат Кожары во время заседания Шевченковского районного суда Киева, который избирает меру пресечения подозреваемому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В частности, адвокат сказал, что Марина Козерод написала "заявление о совершении правонарушения - казуса".

По ее словам, 21 февраля она и ее муж около 14:45 принимали в гостях Старицкого. Он был близким другом Кожары с 1980 года, общение между ними было близким.

"Начиная с 15 часов, мой муж и Старицкий начали употреблять алкоголь, атмосферу была непринужденная и дружеская", - говорится в заявлении.

По словам жены, Кожара поддерживал Старицкого во время его развода. Около 21:20 Старицкий, по словам жены экс-министра, пребывал у них в гостях и был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, якобы в 22 часов его должен был забрать водитель и отвезти домой.

"С 21 и 22 часов в правой руке Старицкого я увидела пистолет. Мой муж на той момент находился на втором этаже дома", - говорится в заявлении.

Далее адвокат не стал зачитывать, но в конце отметил, что "Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет от Старицкого".

По словам прокурора, следствие не получало такого заявления.

Адвокат также попросил суд допросить Марину Козерод, поскольку ее так и не допрашивали во время расследования, суд удовлетворил это ходатайство.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе еще одного свидетеля - Жанну Билу, которая, по словам адвоката, знала об отношениях Кожары и Старицкого. Она была допрошена следствием.

Кроме этого, суд отказал в допросе следственной Киево-Святошинского отдела полиции Светланы Веселой, которая ранее проводила расследование.

Напомним, 25 марта, экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты