​Киевсовет будет проводить заседания в онлайн-режиме

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Киевский городской совет и его органы на время действия чрезвычайной ситуации в Киеве будут работать в режиме онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, речь идет о сессионных заседаниях и заседаниях комиссий. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании Киевсовета.

"Я приветствую решение депутатов, которые поддержали такое решение в это сложное для города время и нашли вариант, по которому мы сможем работать. И сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Киеве", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы не можем остановить жизнедеятельность города. И сегодня собрались на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных бюджетных решений. Киевсовет не может остановить свою работу. Мы должны быть начеку и быстро реагировать на новые вызовы", - добавил Кличко.

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