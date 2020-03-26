Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу

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Количество инфицированных коронавирусом в Румынии превысило тисячу спустя месяц после первого подтвержденного случая COVID-19. На фоне этой статистики министр здравоохранения страны подал 26 марта в отставку.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

На сегодня в Румынии обнаружено 123 новых случая коронавируса, за последние сутки 4 человека умерли, в результате чего общее количество заболевших составляет 1029, количество погибших - 18.

После отставки главы Минздрава Костача на фоне критики действий его министерства в борьбе с коронавирусом президент Йоханнис назначил заместителя министра Нелу Татару на его место.

Медики заявляют, что не имеют достаточно тестов и оборудования - на данный момент проверено около 16 000 человек.

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16 марта Румыния объявила чрезвычайное положение и 25 марта ввела "тотальный карантин", привлекая военных.