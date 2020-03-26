На Ивано-Франковщине коронавирус выявлен у местного священника

3729 25
На Ивано-Франковщине коронавирус выявлен у местного священника

В Ивано-Франковской области заражение коронавирусом выявлено у местного священника.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, коронавирус подтвердили у священника из Надвирнянского района. Сейчас заболевший находится в состоянии средней тяжести, но оно улучшается.

"Богослужений в последнее время он не проводил. Был лишь небольшой крестный ход. Контактный круг лиц определен", - заявил Савчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
карантин священник Ивано-Франковская область COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11 Welt Schmerz
Згадався анекдот На Ивано-Франковщине коронавирс выявлен у местного священника - Цензор.НЕТ 9734

Помер старый батюшка РПЦ МП. На его место назначили молодого священника. В первый же день приходит к нему на исповедь мужик:
- Батюшка, грешен я сильно....
- А в чём грех твой, сын мой?
- Мой грех - мужеложство, батюшка...
Тут молодой батюшка с ужасом понимает, что не знает, что назначается во искупление такого греха. Сколько раз помолиться грешному, сколько свечек поставить и кому?
Выбегает он в церковный двор, а там паренёк-дворник метлой работает... батюшка к нему:
- Отрок! Не помнишь ли ты, что покойный батюшка давал за мужеложство?
- Ну как что? Когда пирожок, а когда и яблочко...
показать весь комментарий
26.03.2020 17:39
+6 Fjall_Raven
небольшой крестный ход с небольшим облобызаньем мощей - типичный признак небольших моцковских молебных домов.
показать весь комментарий
26.03.2020 17:28
+5 Сергей Андрейчев
Не помогла молитва? На Ивано-Франковщине коронавирс выявлен у местного священника - Цензор.НЕТ 8671
показать весь комментарий
26.03.2020 17:26
Смотреть комментарии