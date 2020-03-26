На Ивано-Франковщине коронавирус выявлен у местного священника

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В Ивано-Франковской области заражение коронавирусом выявлено у местного священника.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, коронавирус подтвердили у священника из Надвирнянского района. Сейчас заболевший находится в состоянии средней тяжести, но оно улучшается.

"Богослужений в последнее время он не проводил. Был лишь небольшой крестный ход. Контактный круг лиц определен", - заявил Савчук.

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