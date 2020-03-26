Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА

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Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА

Трое одесситов, у которых подтвердили заражение коронавирусом, вернулись в Украину из Италии и Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Ссылаясь на информацию департамента здравоохранения ОГА, он отмечает, что информация о них поступила вчера вечером.

"Двое пациентов – супруги – были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19", - сообщил Куцый.

Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу. Этот мужчина вернулся в Украину из Берлина (Германия). После появления соответствующих симптомов он обратился к медикам.

В ОГА отметили, что каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции.

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Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев.

Коронавирус и карантин
карантин Одесса COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 Игорь Монахов
На злобу дня - Так вот он какой, этот год Крысы: 1. Сидим по норам. 2. Днем спим. 3. Стаскиваем в норы пищу, где её пожираем. 4. Увидев человека, прячемся. Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 5183
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26.03.2020 17:39
+13 Igor Kariy
К зеленому мародеру на банковую в кабинет на обсервацию
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26.03.2020 17:34
+8 Ihor V
а теперь прикиньте, если бы 3 недели назад, Украина закрыла все граници для туристов и гастербайтеров, и не впускала бы в страну без принудительной резервации на 2 недели. это сколько ж миллиардов долларов можно было бы сэкономить, и стольким тысячам людей спасти здоровье! я уже не говорю, что экономического кризиса не было бы вообще в стране.

вобщем, безмозглого квартального идиота и его тупорылую шоблу - на нары!
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26.03.2020 17:53
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