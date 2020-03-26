Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА

4439

Трое одесситов, у которых подтвердили заражение коронавирусом, вернулись в Украину из Италии и Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Ссылаясь на информацию департамента здравоохранения ОГА, он отмечает, что информация о них поступила вчера вечером.

"Двое пациентов – супруги – были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19", - сообщил Куцый.

Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу. Этот мужчина вернулся в Украину из Берлина (Германия). После появления соответствующих симптомов он обратился к медикам.

В ОГА отметили, что каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев.