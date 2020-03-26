Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ

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Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ

Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопки сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Советуют использовать для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности.

Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек, - директор ЦОЗ Минздрава Кузин

Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ 01
Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ 02

Коронавирус и карантин
карантин ЦОЗ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Эдвардд
долпаёпы - на лайнере бриллиантовая принцесса вирус нашли через 17 дней после того как все ушли...
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26.03.2020 17:41
+10 Гыг с Вами
на ццкерках рошен можно весь карантин продержаться.и места много не занимают Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1322.
а вот на зеленой плесени через авпу недель ослабнешь до сниженного иммунитета.и -здравствуй вирус
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26.03.2020 17:58
+8 буков
Трохи незрозуміло, що означає " заразність понижується", можна заразитись чи ні?
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26.03.2020 17:41
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