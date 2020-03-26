Коронавирус может жить на поверхностях до 5 дней, но через 3 часа заразность вируса значительно снижается, - ЦОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
"Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопки сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное", - говорится в сообщении.
Советуют использовать для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности.
Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.
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