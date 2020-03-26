"Ощадбанк" ввел "кредитные каникулы" для малого среднего бизнеса на срок до 3-х месяцев

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Государственный Ощадбнк (Киев) вводит "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса (МСБ) на срок до трех месяцев,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба банка.

"Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии и срочного кредита", - говориться в сообщении.

Согласно информации Ощадбанка, финучреждение уже предоставило "кредитные каникулы" 17 представителям микро- и малого бизнеса из разных отраслей для снижения финансовой нагрузки на них в условиях карантина.

Ранее "кредитные каникулы" для мелкого и среднего бизнеса о конца мая ввел ПриватБанк.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (314,296 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.