ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность, при этом, мы около 300 работников отправили в отпуск или на дистанционную работу, а остальные выполняют важные для государства работы в рамках оборонного заказа. В производстве ракет "Вильха" участвуют около 20 предприятий Укроборонпрома, везде действует особый режим работы, и несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно.
Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы "Вильха-М", которая разработана в тесном сотрудничества кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома". Работы ведутся над улучшением дальности и мощности изделий. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии и мы планируем наладить их серийное производство к концу этого года ", - сообщил генеральный конструктор и генеральный директор ГП "ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.
"Вильха" - высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.
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наеб сь, упали. Один космолетчик сразу задвухсотился, второй плавает в целительной мартовской водичке.
Кстати, кацапы вы Черное море копали? Вот и нехе металобрухтом его засорять. Ишь моду взяли.