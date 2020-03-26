ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

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ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

Входящее в состав ГК" Укроборонпром" КБ "Луч" отгрузило Вооруженным Силам Украины 28 единиц ракет "Вильха", которые серийно изготавливаются на предприятии. Передача ракет состоялась досрочно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность, при этом, мы около 300 работников отправили в отпуск или на дистанционную работу, а остальные выполняют важные для государства работы в рамках оборонного заказа. В производстве ракет "Вильха" участвуют около 20 предприятий Укроборонпрома, везде действует особый режим работы, и несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно.

Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы "Вильха-М", которая разработана в тесном сотрудничества кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома". Работы ведутся над улучшением дальности и мощности изделий. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии и мы планируем наладить их серийное производство к концу этого года ", - сообщил генеральный конструктор и генеральный директор ГП "ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.

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"Вильха" - высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. 

Оборона
армия ракеты Укроборонпром Коростелев Олег
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+34 ptn hlo 428037f7
Порошенко вбиває моторолу!ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Ольха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1188
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26.03.2020 18:02
+23 phantom4
Ну не одна.
Пару пепелацев L-29 и Су 27 наеб сь , упали. Один космолетчик сразу задвухсотился, второй плавает в целительной мартовской водичке.
Кстати, кацапы вы Черное море копали? Вот и нехе металобрухтом его засорять. Ишь моду взяли. ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Ольха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5834
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26.03.2020 18:04
+21 Мария Орловская 74b98627
Когда уже посмотрим,как сепары горят?
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26.03.2020 17:57
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