В марте зафиксировали наибольшее количество раненых среди гражданского населения на Донбассе с сентября 2019 года, - миссия ООН

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество раненых среди гражданского населения с сентября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение миссии в Facebook.

" С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", - сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, прекратить огонь и вооруженные столкновения.

"Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения", - говорится в сообщении.

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