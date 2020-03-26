Автобус с украинцами загорелся в Венгрии

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Автобус с украинскими заробитчанами, возвращающимися на Родину, загорелся в 15 км от Будапешта. Никто не пострадал.

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"26 марта утром на автодороге М-3 (15 км от Будапешта) загорелся автобус, перевозивший около 40 украинцев, которые возвращались в Украину. В результате инцидента никто не пострадал", - отметил дипломат.

Он проинформировал, что перевозка была организована работодателем граждан Украины в связи с приостановлением работы завода, где они работали.

Директор департамента также сообщил, что работодатель отправил другой автобус к месту нахождения украинцев для продолжения их пути к венгерско-украинской границе.

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По его словам, обстоятельства указанного инцидента устанавливаются венгерскими правоохранительными органами.

"Наши соотечественники с жалобами или просьбами в Посольство Украины в Венгрии не обращались", - отметил Погорельцев.