"У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского. ВИДЕО

2836

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.

Обращение президента опубликовано на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация - это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан...

Этот режим - не про диктатуру, это - про дисциплину. Сейчас мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего...

В режиме 24/7 продолжается обеспечения Украины всем необходимым. Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 000 тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около двухсот тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 000 ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек...

Кроме этого, Премьер-министру Украины поставлена ​​задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца...

Дорогие граждане, я хочу поблагодарить тех, кто сознательно остается дома и придерживается самоизоляции. Этим вы помогаете стране", — сказал Зеленский.