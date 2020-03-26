В Киеве выявлено 7 новых случаев Covid-19, общее количество подтвержденных случаев - 47, - Кличко

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Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 47 человек, среди новых семи заболевших – ребенок.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили от ГУ "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", - написал Кличко.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу Киева, пятеро находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

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