Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский

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Режим чрезвычайной ситуации, накануне введенный Кабинетом министров по всей стране, не нужно путать с чрезвычайным положением.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что режим ЧС "не о диктатуре, это - о дисциплине". "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего", - пояснил он.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля текущего года.

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