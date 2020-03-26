С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук

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Глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук не исключила ситуацию, когда в Украине будет временно приостановлено производство фильмов ради борьбы с COVID19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Уверена, каждый сознательный украинец готов пожертвовать многим ради здоровья близких, друзей и коллег в период мирового противостояния коронавируса. Мы все уже жертвуем. Уверена, с пониманием отнесутся к ситуации, когда мы будем вынуждены ВРЕМЕННО (!) отказаться от производства фильма ради строительства больницы или помощи больным и особенно врачам. Но мы все должны четко понимать, где можем экономить, а что трогать категорически нельзя", - написала она.

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При этом она перепостила официальное обращеие Государственного агентства по вопросам кино с предложением обсудить возможные пути выхода из кризиса, вызванного пандемией, и сохрания достидений киноотрасли.

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

Вчера по этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением. Госкино его не поддержало. Сегодня с отдельным обращением выступили представители индустрии - актеры режиссеры, директора музеев, музыканты и другие.

С требованием не вносить убийстенные для киноотрасли правки в бюджет выступила также Гильдия сценаристов.