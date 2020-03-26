Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова

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Волонтер Наталья Юсупова обратилсь к украинцам для сбора средства для закупки в госпитали и на фронт резиновых защитных костюмов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Первые защитные костюмы уже у докторов. Заказала три дня назад, оплатила за первые 10 тыс+30757 грн за вторые, первую уже отшили и сами доставили. Цены на сайте. Дорого, но это реально круто и не на один раз! Производитель "Киевгума", многоразовые, можно стирать и носить до полугода, качество отменное. Очень крутые, спасибо большое. Сделала ещё большой заказ, в таких костюмах за жизнь докторов можно не переживать, это главное. За эти дни я много изучала и пересмотрела каталогов, эти костюмы лучшие, чем все что я видела на сайтах и у заграничных мед работников. Заказала ещё много костюмов, антисептиков, 500 масок и перчаток. В госпиталя и на фронт. Ситуация в мире критическая, это касается каждого. Помогайте пожалуйста, все отчеты у меня на стр. карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова"





