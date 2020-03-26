На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120". ФОТО

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На общевойсковом полигоне вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине продолжаются государственные испытания опытных образцов миномета "МП-120".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 01

Новый миномет "МП-120" калибра 120 мм, разработан украинскими производителями, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками.

Миномет "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 02

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На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 03

Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем ​​и ночью.

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 04

По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение в ВСУ.

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Оборона
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Топ комментарии
+8 Гундяй Крестовоздвиженский
гут
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26.03.2020 19:48
+7 buannaichidh sinn
Зараз. Після процедур.
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26.03.2020 19:52
+5 Дмитро Хлопченко ae9eba52
Игор L, де ти?, хтілося б почти компетентне бачення ситуації
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26.03.2020 19:49
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