На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
Новый миномет "МП-120" калибра 120 мм, разработан украинскими производителями, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками.
Миномет "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.
Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью.
По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение в ВСУ.