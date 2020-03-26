Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский

Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.
Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична. Я - не с ними", - заявил Дубинский.
Как сообщалось, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы и увеличить расходы на 96 млрд грн.
- Как наш дядя Изя?
- Нет, наш дядя Изя - старший экономист.