Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский

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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский выступил против секвестра государственного бюджета, который предлагает Кабинет Министров.

Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.

Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична. Я - не с ними", - заявил Дубинский.

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Как сообщалось, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы и увеличить расходы на 96 млрд грн.

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