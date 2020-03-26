Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса

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Нардеп от СН Гео Лерос выступил против создания Координационного совета после того, как Зеленский уволил его с должности советника.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только народного депутата Гео Лерос уволили с должности внештатного советника президента, тот сразу решил стать политиком и выступил с эпатажным заявлением: зрада, коррупция, зрада, и здесь он - весь в белом", - написал Тищенко.

Депутат считает, что заявление его коллеги Лероса продиктовано "личными обидами". ""Недавно Президент издал указ об увольнении Лероса с должности советника, вот тот решил рубануть "коррупцией по измене". До последнего времени его все устраивало, но лишение удостоверения советника "вдруг отрезвило"", - пояснил он.

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Тищенко предложил Леросу писать о доказательствах политической коррупции "не Цукербергу", а в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

"Такие публичные исповеди в Facebook - это ничто иное, как начало новой политической игры, продиктованной, не исключено, каким новоявленным "гетманом", которых в Украине не хватает. Это вторая причина появления этой "зрады"", - считает Тищенко.

"Хочу предостеречь господина Лероса от опрометчивых шагов, окончательно раскалывающих мою любовь к киевским муралам", - подытожил он.

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Напомним, в течение последней недели народный депутат от СН Гео Лерос выступил с рядом резких заявлений в адрес действующей власти. 19 марта в интервью Цензор.НЕТ он заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заигрывает с агрессором. А тот, кто положит на стол президенту план создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО, подставит Зеленского.

20 марта стало известно, что президент уволил Лероса с должности своего советника.

26 марта Лерос заявил, что в Офисе Президента обжился человек без принципов, торгующий государством в Минске. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о главе ОП Андрее Ермаке.

Также Лерос обвинил Ермака в покровительстве Герману Блинову, якобы управляющему главными коррупционными стройками Киева, и призвал "поделиться своей информацией про Ермака", написав ему по электронной почте. Тогда же он упомянул и "кума Колю", который якобы "примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет". По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепе от СН Николае Тищенко.