В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

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За последние сутки количество летальных случаев вследствие коронавируса в Италии возросло до 8 165. Общее количество случаев коронавируса в стране составляет 80 539.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Италии в результате коронавируса зафиксированы уже 8 165 летальных исходов, увеличение по сравнению со вчерашним днем ​​составляет 662 человека", - сообщили в Службе гражданской защиты Италии.

После четырех дней падения количество новых случаев коронавируса в Италии снова выросло. Сегодня их было 4 492.

Всего в Италии насчитывается 62 013 активных случаев коронавируса.

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Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигает 80 539 человек. 10 361 человек уже вылечились