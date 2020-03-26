В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Италии в результате коронавируса зафиксированы уже 8 165 летальных исходов, увеличение по сравнению со вчерашним днем составляет 662 человека", - сообщили в Службе гражданской защиты Италии.
После четырех дней падения количество новых случаев коронавируса в Италии снова выросло. Сегодня их было 4 492.
Всего в Италии насчитывается 62 013 активных случаев коронавируса.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигает 80 539 человек. 10 361 человек уже вылечились
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