В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

2416 28
италия

За последние сутки количество летальных случаев вследствие коронавируса в Италии возросло до 8 165. Общее количество случаев коронавируса в стране составляет 80 539.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Италии в результате коронавируса зафиксированы уже 8 165 летальных исходов, увеличение по сравнению со вчерашним днем ​​составляет 662 человека", - сообщили в Службе гражданской защиты Италии.

После четырех дней падения количество новых случаев коронавируса в Италии снова выросло. Сегодня их было 4 492.

Всего в Италии насчитывается 62 013 активных случаев коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Испания и Италия опередили Китай по количеству смертей, а США установили антирекорд по смертности за сутки

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигает 80 539 человек. 10 361 человек уже вылечились

Коронавирус и карантин
Италия карантин COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10 oleg1966
Лекарство от коронавируса найдено!!В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч - Цензор.НЕТ 7898
показать весь комментарий
26.03.2020 20:41
+6 Andy Jumeirach
В несчастную Италию, где вирус полыхает,
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:-
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
показать весь комментарий
26.03.2020 20:45
+2 Vladimit_K
Вот интересно.А есть ли среди пишущих здесь, знакомые, друзья, родственники, соседи которые заразились коронавирусом, или даже(не дай Бог) умерли от этого вируса ? Среди множества моих знакомых и т.д. таких нет. Все что мы узнаем, это из сми. Может все на самом деле обстоит не так?
показать весь комментарий
26.03.2020 20:54
Смотреть комментарии