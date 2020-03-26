"Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус. ВИДЕО

8543

Журналист Денис Бигус заявил о том, что олигарх Игорь Коломойский и его товарищ-нардеп Александр Дубинский всячески пытаются предложить украинскому обществу идею дефолта, как выхода из кризиса. Депутат постоянно ездит в бизнес-центр, принадлежащий Игорю Коломойскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей программе Підсумкидна заявил журналист Денис Бигус.

Он отметил: "Готовы к деф олту? Вот Дубинский с Коломойским похоже что да, потому что призывают к нему. Пока по Украине несется волна экономического кризиса, МВФ предлагает нам деньги. Требование просты: принять закон, который не позволит олигарху Коломойскому вернуть "Приватбанк". И здесь в игру включается Дубинский, который пытается заблокировать этот закон и рассказывает, почему дефолт это на самом деле хорошо и совсем не больно".

Читайте также: Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский