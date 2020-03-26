Состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции, никакие документы не подписывались, - ОП

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Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которое в связи с эпидемией коронавируса проходило в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ключевые вопросы, которые были затронуты украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии. Также продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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В Офисе Президента подчеркнули, что во время заседания ТКГ никаких документов подписано не было.

Напомним, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было договорено на встрече 25 марта подписать решение о создании так называемого Консультативного совета. Официально документы встречи не были обнародованы. В опубликованном СМИ документе говорится о том, что в Консультативном совете должны вести переговоры полномочные представители Украины, с одной стороны, и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, с другой, а Россия становится наблюдателем, вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.

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