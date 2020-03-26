Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентное поведение участников рынка ", - отметил он.
Он подчеркнул, что специалисты мониторят цены уже неделю.
Хмельницкий отметил, что в случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
Компании, в отношении которых начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):
NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи ", ООО" Аттуаль ", ООО" Елитпрайм ", ООО" Авега-2018 ".
В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, бля.
@sergey_prach
Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
ПОРЯДКА В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!