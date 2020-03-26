Подтверждено 196 случаев COVID-19, за день количество зараженных увеличилось на 40 человек, - ЦОЗ

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Подтверждено 196 случаев COVID-19, за день количество зараженных увеличилось на 40 человек, - ЦОЗ

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 196 случаев COVID-19 (По состоянию на 22:00, 26 марта).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Украины.

В собщении отмечается: "Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".

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Коронавирус и карантин
карантин Центр общественного здоровья COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+23 wake up-UA
На 22:00 26 марта подтверждено 196 случаев инфицирования COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3638
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26.03.2020 22:21
+11 IN UA 7395a7cc
На 22:00 26 марта подтверждено 196 случаев инфицирования COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4425
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26.03.2020 22:19
+9 S. Fogger
2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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26.03.2020 22:21
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