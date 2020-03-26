Подтверждено 196 случаев COVID-19, за день количество зараженных увеличилось на 40 человек, - ЦОЗ

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По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 196 случаев COVID-19 (По состоянию на 22:00, 26 марта).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Украины.

В собщении отмечается: "Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".

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