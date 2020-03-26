"Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам

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Депутат от "Слуги народа" Верещук считает, что государство должно прекратить субсидировать богатых людей и потому собирается поддержать законопроект, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект касается довольно узкого круга наших граждан, а именно - бывших владельцев банков. И среди этой категории наших граждан святых и бедных нет", - пояснила Верещук.

По мнению депутата, государство должно "прекратить косвенно субсидировать богачей".

"Почему банки становятся неплатежеспособными? Обычно потому, что владельцы воруют деньги из своих банков, и/или менеджмент плохо управляет банком, или оба эти варианта", - добавила Верещук.

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"Здесь дело не в Коломойском, а в принципе взаимоотношений между государством и владельцами банков. Государство - это не бесплатный банкомат для богачей. В конце концов, нам есть куда тратить бюджетные средства, особенно сейчас", - подытожила она.

О том, что собираются ли депутаты поддерживать "антиколомойский" закон, читайте здесь.

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