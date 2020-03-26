Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев

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Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал о жестких дискуссиях с правительством в связи с запланированным урезанием бюджета.

Об этом Потураев рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, депутаты не могут согласиться с сокращением расходов в сферах культуры и образования до уровня финансирования зарплат и коммунальных платежей, как это предлагает Кабинет Министров.

"Это приведет не просто к стагнации, а к разрушению целого ряда отраслей. Нельзя сегодня сэкономить несколько сот миллионов, чтобы завтра оказаться перед необходимостью потратить миллиарды на восстановление уничтоженного", — сказал Потураев.

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Нардеп пояснил, что депутаты ведут "достаточно жесткие" дискуссии с правительством в связи с предложенным секвестированием бюджета.

"Понятно, что мы можем направить на программы помощи и поддержки граждан и бизнесов только то, что у нас сегодня есть в наличии. Что, кстати, снова возвращает нас к вопросу об исключительной важности скорейшего получения средств от МВФ", — добавил он.

Подробнее о том, какие законопроекты депутаты собираются рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады, читайте здесь.

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

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Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

Вчера по этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.