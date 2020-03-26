Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

3020 15
телефон,смартфон

Национальный банк Украины просит украинцев не верить аферистам, рассылающим сообщения о якобы начислении помощи в сумме 1000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ"", — сказано в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.

Читайте также: Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и ​​счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой", — добавили в НБУ.

Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ 01
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ 02

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10 As As ed2896ce
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

А то Киевстар не может определить кто СМС отсылает!...
показать весь комментарий
26.03.2020 23:24
+7 Иллария Соняшникова
Бандиты, они разные бывают.
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ - Цензор.НЕТ 5624
показать весь комментарий
26.03.2020 23:26
+4 Серая Лиса
Ваш #турботливийНБУ - зеленые юмористы.
показать весь комментарий
26.03.2020 23:26
Смотреть комментарии