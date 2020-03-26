Коронавирус распространяется все быстрее: за 2 дня заболели 100 тысяч человек, - ВОЗ

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Пандемия COVID0-19 ускоряется по экспоненте. Если все страны не предпримут агрессивные действия, в мире могут умереть миллионы людей.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время выступления на саммите G20. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал страны G20 объединиться в борьбе против коронавируса.

"Сражайтесь. Боритесь, выкладываясь на полную силу. Сражайся так, как будто от этого зависит ваша жизнь — потому что так оно и есть", — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что единственный способ защитить и жизнь граждан, и экономику разных стран — это остановить коронавирус.

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