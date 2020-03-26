"Колоссальное количество": в оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более 1000 человек

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В больницах оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".

Об этом оккупационный "министр здравоохранения" Крыма Игорь Чемоданов сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", – констатировал Чемоданов.

"Министр" призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ, в том числе в лечебных учреждениях.

"Если человек кашлянул где-то – это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", – отметил Чемоданов.

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Ранее сообщалось, что в Крыму отменены все плановые операции и приемы у врачей до улучшения ситуации с коронавирусом.

В Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. А под наблюдением медиков находится 1500 человек. В Севастополе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции под меднаблюдением находится 1767 человек.

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Оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что готов настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении тех людей, которые побывали в странах, где распространяется коронавирус, и не сообщили об этом. Он также потребовал усилить мониторинг за крымчанами, которые заезжают на оккупированный полуостров через админграницу с Херсонской областью.