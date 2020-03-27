Гендиректор АТБ Марков о росте цен на продукты: "Традиционная тенденция на рынке"

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Гендиректор АТБ Марков о росте цен на продукты: "Традиционная тенденция на рынке"

Цены на продукты растут во всех торговых сетях, и это связано с повышением цен со стороны поставщиков.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Маркова, подорожание продуктов питания сейчас происходит во всех торговых сетях, и это — обычная ситуация в нынешних условиях.

"Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке", - сказал Марков.

Он признал, что на определенные позиции цена несколько выросла, но говорит, что это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.

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"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются, и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", - пояснил Марков.

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Топ комментарии
+39 З Україною в серці
поставщики потом занесут торговым сетям их долю от повышения цен. это договорняк.
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27.03.2020 01:00
+32 Александр Мечтатель
Народ тут не при чем. В договорах АТБ с поставщиками запрещено резко повышать цены. Там дикие штрафы за такое и выгоняют из сети. Просто АТБ решило тупо заработать на кризисе
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27.03.2020 01:26
+31 Сергей Марченко 497cfb28
В Германии в связи с коронавирусом цены на продукты снизили, а у наших барыг "традиционная тенденция на рынке" - цены все выше и выше. Если это немедленно не остановят, значит власть с ними заодно.
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27.03.2020 01:11
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