Если ничего не предпринимать, коронавирус мог бы убить 40 млн человек по всему миру, - британские ученые

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Если бы правительства стран по всему миру не предпринимали никаких мер, коронавирус за год заразил бы 7 млрд человек, 40 миллионов из них погибли бы.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Речь об этом идет в 12-м отчете группы исследователей под руководством профессора математической биологии Нила Фергюсона.

Для того, чтобы сократить число жертв COVID-19 вдвое и похоронить только 20 миллионов жителей планеты, нужно, чтобы пожилые люди сократили число своих социальных контактов на 60%, а все остальные — на 40%, подсчитали исследователи.

"Но мы прогнозируем, что даже при таком сценарии системы здравоохранения во всех странах будут быстро перегружены", — говорится в их отчете.

"Этот эффект, вероятно, будет наиболее серьезным в условиях с низким уровнем дохода, где потенциал медицинского обслуживания является самым низким", — добавили ученые.

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Авторы исследования пришли к выводу, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тыс. населения), то будут спасены 38,7 млн человек. Если чуть позже (1,6 смерти на 100 тыс. населения), то 30,7 млн человек сохранят свои жизни. И так далее.

Ранее именно исследования группы Фергюсона убедили правительства Великобритании и других европейских стран ужесточить карантинные меры.

"Этих стратегий нужно будет придерживаться до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения, позволяющие избежать риска последующих эпидемий", - написала команда Фергюсона в кратком изложении результатов своего исследования.

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