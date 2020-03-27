Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.

Об этом Коболев рассказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые, собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели", - сказал Коболев.

К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть извлечены, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).

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Как сообщалось, Кабинет министров продлил контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на четыре года - с 23 марта 2020 г. до 22 марта 2024 г.