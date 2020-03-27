Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.

Об этом Коболев рассказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые, собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели", - сказал Коболев.

К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть извлечены, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект "Северный поток-2", - Коболев

Как сообщалось, Кабинет министров продлил контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на четыре года - с 23 марта 2020 г. до 22 марта 2024 г.

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Топ комментарии
+6 Підлога Маккартні
Зебобики, а как же так получается, что при зе это кобель до сих пор у руля??? Это же барыгин ставленник Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года - Цензор.НЕТ 5716
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27.03.2020 08:12
+6 Igor V 184bb5c7
Почему именно у зебилов и кацапов так разрываются днища, когда слышат фамилии коболева и ветренко? Все просто, дело в том, что именно при них кацапов выепали в международных судах по полной программе и свинособаки потеряли $3млрд, именно благодаря ненависным витренкам-коболевым, убыточный для бюджета Украины нафтогаз, сейчас является крупнейшим плательщиком налогов в госказну. Поэтому зебилы, ваше гавканье никого не интересует.
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27.03.2020 08:38
+4 Андрей Павловский 892bc06d
Дружище, тут у многих уже глаза открылись. Зе реально ничего не собирается менять. Все те же люди на своих должностях... Таможня, мин обороны как минимум
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27.03.2020 08:17
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