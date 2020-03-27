В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко

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В целом 982 украинца зарегистрировались в дипмиссии, изъявив желание вернуться домой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Посол отметил, что таким образом речь идет еще о двух-трех самолетах. Однако в связи с полным закрытием Украиной границ ситуация остается неопределенной.

"Действительно, есть вопрос относительно рейса, который планировался на вылет из Киева завтра, 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает на то время, когда (в Украине. – Ред.) будет объявлен полный карантин и полное прекращение авиационного сообщения", - отметил дипломат.

В связи с этим, по его словам, Посольство направило письмо руководителю штаба реагирования в Украине, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - "чтобы этот рейс был учтен".

"Я не знаю, каким образом это можно сделать, но этот рейс полностью раскуплен. Он вывозит тех граждан США, которые выразили желание выехать в свою страну... И соответственно этот самолет на обратном пути полностью раскуплен украинцами", - отметил дипломат.

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В то же время, по словам Ельченко, посольство Украины провело несколько телеконференций с государственными органами Соединенных Штатов по поводу наших граждан, у которых в этот период завершится действие виз, но не будет возможности покинуть страну.

"Эти люди будут беспрепятственно выпускаться из США, это ясно. У них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они снова будут обращаться за американской визой", - отметил посол.

Впрочем, по его словам, американская сторона пообещала, что консулы США будут принимать во внимание то, что задержка произошла во время карантина, не по вине гражданина.

В связи с этим Ельченко посоветовал украинским гражданам в США, срок действия визы которых завершается, заполнить форму I-539.

"Госдепартамент заверил нас: если эта форма будет просто заполнена и отправлена, это уже будет предохранителем на 100%, чтобы человек не имел проблем с получением американской визы", - отметил посол Украины в США.