У "Нафтогаза" достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, - Коболев

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НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом, когда могут ухудшиться расчеты за отпускаемый газ

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал он

По его словам, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, в частности, не вкладываясь в добычные проекты, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+4 Сергей Ворчун
Кто бы сомневался про запас прочности у Коболева и его мамы.
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27.03.2020 09:01
+3 Виктор Волик
Я б даже сказал, что запас неисчерпаемый.
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27.03.2020 09:02
+2 Ruslan Tkachenko
ну да конечно если что мы еще в 4ре раза тарифы подымем опыт уже имеется!!
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27.03.2020 08:49
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