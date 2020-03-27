Лидеры стран ЕС согласовали пять ключевых приоритетов в борьбе с пандемией коронавируса

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На встрече в формате телеконференции лидеры стран ЕС согласовали пять ключевых приоритетов в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом по итогам телеконференции рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель. Запись его выступления обнародована на мультимедийном портале Евросоюза.

"Мы решили работать ради достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продолжения мер и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения", - отметил Мишель.

По его словам, лидеры ЕС также согласовали важные решения относительно контроля на внутренних и внешних границах Евросоюза. Приоритетом в текущей ситуации является ограничение "необязательных" путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок.

Второй важный пункт – координация усилий на уровне как ЕС, так и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, необходимого странам-членам в борьбе с вирусом.

Третий приоритет - это координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

"Мы продолжаем поиск решения этой проблемы. У нас сегодня также была видеоконференция с "Большой двадцаткой", мы обсуждали варианты совместных усилий в разработке и производстве вакцины, которая является необходимой как можно скорее", - подчеркнул президент ЕС.

Четвертое направление совместных усилий - решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, несет экономические и социальные последствия.

"Было очень важным в течение прошлых нескольких дней действовать быстро. Страны-члены мобилизовали ресурсы, чтобы оказать поддержку бизнесу, который был тяжело поражен мерами сдерживания болезни, имевшими разрушительный экономический эффект. Важно, что лидеры поддержали решения, принятые Еврокомиссией и министрами финансов относительно Пакта стабильности и роста, в частности, активации положения о его приостановлении, учитывая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались страны ЕС. Такой шаг предоставит им большую гибкость в системе государственных расходов", - убежден Мишель.

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Наконец пятый ключевой приоритет, согласованный на телеконференции лидеров стран ЕС, - репатриация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

"Мы будем просить Еврогруппу продолжить интенсивную работу для разработки предложений, которые должны обеспечить нашу способность преодолеть этот экономический кризис. Мы также решили, что Еврокомиссия организует обсуждение между евроинститутами и обеспечит, чтобы Европейский инвестиционный банк и другие финансовые структуры могли заложить основу для выхода из кризиса, для мобилизации возможных ресурсов на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу", - объяснил Мишель.

Он подчеркнул, что все эти меры направлены на сохранение благосостояния европейцев и их семей, повышение устойчивости европейских предприятий, особенно малых и средних, которые являются основой благосостояния ЕС.

"Сегодня мы продемонстрировали способность продвигаться вперед вместе, чтобы выиграть эту жестокую битву, с которой сталкивается весь ЕС и весь мир. Ни одна страна не может выиграть эту битву сама, поэтому нам необходимы единство и солидарность", - подытожил президент Европейского совета.