Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

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Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области полиция помогла госпитализировать в инфекционную больницу женщину, которая сбежала из столичного медучреждения. Правоохранители привлекут ее к административной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Ивано-Франковске на брифинге заявил начальник полиции области Владимир Голубош.

"От коллег из Киева мы получили информацию, что гражданка самовольно покинула лечебное учреждение в Киеве. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова не соблюдала нормы. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности", - сказал Голубош.

На брифинге отмечалось, что в Киеве женщине подтвердили Covid-19. Впрочем, у нее не было симптомов, поэтому она самовольно покинула лечебное учреждение.

По информации местных СМИ, речь идет о 39-летней женщине из Коломыйского района. В Киев она приехала из Бельгии. В столице женщина самовольно покинула Александровскую больницу, где ей поставили диагноз подозрения на COVID-19.

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Коронавирус и карантин
карантин Ивано-Франковская область COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Куйлапуценг Владимирович Недор
Лет на 7 тюряги заслужила, ибо нех№й.
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27.03.2020 09:11
+6 Максим М.
В Китае за такое растрел, в ЕС тюрьма за попытку убийства. А у нас что?
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27.03.2020 09:15
+6 Василий Филон
передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем-- больная на голову Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 5493
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27.03.2020 09:22
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