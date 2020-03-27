Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

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В Ивано-Франковской области полиция помогла госпитализировать в инфекционную больницу женщину, которая сбежала из столичного медучреждения. Правоохранители привлекут ее к административной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Ивано-Франковске на брифинге заявил начальник полиции области Владимир Голубош.

"От коллег из Киева мы получили информацию, что гражданка самовольно покинула лечебное учреждение в Киеве. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова не соблюдала нормы. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности", - сказал Голубош.

На брифинге отмечалось, что в Киеве женщине подтвердили Covid-19. Впрочем, у нее не было симптомов, поэтому она самовольно покинула лечебное учреждение.

По информации местных СМИ, речь идет о 39-летней женщине из Коломыйского района. В Киев она приехала из Бельгии. В столице женщина самовольно покинула Александровскую больницу, где ей поставили диагноз подозрения на COVID-19.

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