"Нафтогаз" предложил Кабмину украинский индикатор для установления цены газа для населения, - Коболев

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НАК "Нафтогаз Украины" предложила правительству украинский индикатор цен на газ, что позволило снизить его цену для населения.

Об этом сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда независимый оператор ГТС, который сейчас не входит в группу "Нафтогаз" проводил свой тендер, он был очень конкурентный. Мы понимали в "Нафтогазе", что там может быть уменьшение цены по сравнению с импортным паритетом. Как только это произошло, мы предложили правительству использовать новый ценовой индикатив, который является украинским, а не европейским, для установления цены газа для населения", - отметил Коболев.

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Таким образом, "Нафтогаз" предложил газсбытам покупать газ дешевле и снизить конечную цену для населения.

"Мы решили найти рыночную возможность в "Нафтогазе" - и если она появится, снизить цену на газ. Украинский рынок газа перенасыщен, поскольку все готовились к кризису, к отказу Газпрома поставлять газ. Эта подготовка перенасытила хранилища газа", - пояснил Коболев.