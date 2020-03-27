Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон

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Австралийские военные помогут в обеспечении соблюдения двухнедельного обязательного карантина для недавно прибывших в страну, сообщила в пятницу австралийская служба новостей SBS News со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

"Мы будем поддерживать их (карантинные меры. - Ред.) с помощью вооруженных сил Австралии, которые помогут в соблюдении этих мер", - заявил Моррисон в своем обращении к народу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что прибывающие в страну будут помещены на карантин в гостиницы и другие жилые помещения на две недели, прежде чем смогут вернуться домой. Оплату за проживание лиц на карантине правительство берет на себя.

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Распоряжение вступает в силу с воскресенья 29 марта.

Премьер подчеркнул, что власти также предпримут более эффективные меры для обеспечения изоляции тех, кто же находится на карантине.

Моррисон заявил, что такие меры вводятся в связи с ростом завезенных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

"Две третьи случаев (заражения. - Ред.) наблюдаются у австралийских путешественников", - добавил премьер.

Отмечается, что накануне в Австралию возвратились более 7 тыс. жителей страны.

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Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, в Австралии диагностировали 3,143 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 13 летальных исходов. Между тем, 194 заболевших выздоровели.