Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

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китай,вирус

Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии границы для иностранцев, поскольку большинство новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у прибывших из-за границы.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

27 марта Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщили о 55 новых случаев COVID-19 - из них 54 носителей коронавируса прибыли из-за рубежа.

Между тем не зарегистрировано новых случаев заражения коронавируса в Ухане, столице провинции, где началась эпидемия.

Запрет на въезд для иностранцев начиная с 28 марта касается и тех, кто имеет вид на жительство в стране. Все безвизовые поездки также временно прекращены.

При этом в министерстве отметили, что иностранцы, прибывающие в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или через чрезвычайные гуманитарные нужды", могут по-прежнему подавать заявки на визы.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+9 vitalmod
Краснопузые заразили весь мир. Теперь закрывают границу. Дело сделано, пожар разожжен.
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27.03.2020 09:40
+9 Павел Довженко
Вот что стоило запретить любые вылеты из Китая с момента начала заражения, стольких проблем можно было избежать.
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27.03.2020 09:42
+7 Підлога Маккартні
А володя зеленских закроет границу у вечери 27. Шах и мат, кетайозы Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев - Цензор.НЕТ 6767
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27.03.2020 09:40
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