Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса, - Макрон

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Если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

Об этом лидеров ЕС предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал он.

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