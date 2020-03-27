Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса, - Макрон

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Если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

Об этом лидеров ЕС предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал он.

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Коронавирус и карантин
Европа карантин Шенген Евросоюз Макрон COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Victor Bublik
Из за коронавируса может умереть даже Макрон.
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27.03.2020 09:42
+7 Кирилл Лещенко
хрен с ним
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27.03.2020 09:42
+7 Kolja Stambulskij
макрон знатный подпевало хуйлу
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27.03.2020 09:45
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