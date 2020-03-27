Хмельницкий окружной админсуд защитил право военнослужащих на денежную компенсацию

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Около 20% дел, которые были рассмотрены Хмельницким окружным административным судом в период действия ограничительных мер в связи с карантином, связаны с вопросами не начисления и невыплаты денежной компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск уволенных военнослужащих.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада України".

При принятии решений по этим делам, суд исходил из того, что в случае неиспользования дополнительного социального отпуска в течение календарного года, такой отпуск переносится на другой период, то есть человек не теряет право на предоставленную ему действующим законодательством Украины социальную гарантию, которая может быть реализована одним из следующих способов: 1) непосредственное предоставление лицу отпуска после окончания особого периода, который может длиться неопределенное время; 2) денежная компенсация.

Удовлетворяя исковые требования, суд указал, что в случае увольнения военнослужащих с военной службы им выплачивается компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, в том числе за неиспользованные дни дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона Украины "Об отпусках" и пунктом 12 части первой статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Отмечается, что аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 21 августа 2019 по делу № 620/4218/18.

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