Возвращаюсь в бизнес, начатое в Кабмине доведу до конца как волонтер, - Дубилет

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Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует вернуться в бизнес, но намерен довести до конца часть начатых им проектов на волонтерских началах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов... Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - сообщил Дубилет.

"Сейчас возвращаюсь в родную стихию - в бизнес", - добавил он.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Дубилет тогда заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.