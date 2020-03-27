В ВСУ нет случаев заболевания Covid-19: 157 военнослужащих находятся на изоляции, - Командование Медсил

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 7:00 пятницы не зарегистрировано случаев заболевания военных острым респираторным заболеванием Covid-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07:00 27 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа Covid-19, не зарегистрировано", - сообщает Командование на странице в Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В то же время на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 157 человек. У 49 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 5 суток.

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Командование Медицинских сил призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.