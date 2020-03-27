У скончавшейся жительницы Сумщины подтвердили коронавирус, заражены трое ее родственников, - мэр Конотопа Семенихин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин.
"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат", - говорится в сообщении.
По словам Семенихина, также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.
Напомним, ранее сообщалось, что в г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла.
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...