У скончавшейся жительницы Сумщины подтвердили коронавирус, заражены трое ее родственников, - мэр Конотопа Семенихин

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больница

У жительницы Сумщины, которая умерла два дня назад, подтвердили коронавирус, она также инфицировала ним еще трех своих родственников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин.

"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат", - говорится в сообщении.

По словам Семенихина, также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.

Напомним, ранее сообщалось, что в г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - мэр Конотопа Семенихин

У скончавшейся жительницы Сумщины подтвердили коронавирус, заражены трое ее родственников, - мэр Конотопа Семенихин 01

Коронавирус и карантин
карантин Конотоп Сумщина Семенихин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Ned Stark
У мене бабуся в Конотопі, то трохи в темі. Померла була 76-річною "ворожкою" і ще й приймала паціоєнтів. Тому там ще 30 людей під підозрою - це ті, хто до неї за лікуванням приходили.
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27.03.2020 10:38
+9 Андрей Дидовик
Труппам проводим тест и записываем в жертвы ковидки. В северной Италии это целый бизнес, эпидемия идет как страховой случай и родственнички получают профит. На Юге бедный народ незастраховавшийся, поэтому там вирус берет стандартный 0.3 процента.
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27.03.2020 10:31
+8 Василь Грім
Это уже просто становится смешно и горько...
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...
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27.03.2020 10:31
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