"Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет": Минздрав обнародовал возрастную статистику инфицированных коронавирусом

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Министерство здравоохранения обнародовало возрастную статистику инфицированных коронавирусом.

Эту статистику озвучил на брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38% от всех забелевших", - сообщил он.

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Возраст заболевших:

до 18 - 9%

18-29 - 17%

30-49 - 38%

50-65 - 30%

65+ - 6%

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - прокомментировал Ляшко эти данные.

По состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной инфекции. Пять человек умерли, четверо вылечились.