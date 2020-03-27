"Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет": Минздрав обнародовал возрастную статистику инфицированных коронавирусом

Эту статистику озвучил на брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38% от всех забелевших", - сообщил он.
Возраст заболевших:
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - прокомментировал Ляшко эти данные.
По состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной инфекции. Пять человек умерли, четверо вылечились.
Увы, уже зараженная.