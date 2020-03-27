При больницах создадут спецбригады для тестирования на коронавирус дома, - Ляшко

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При центральных районных больницах создадут спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

"Как председатель по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, я дал поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи или других медработников, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, и это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад ближайшее время. Ляшко напомнил, что при появления симптомов заболевания граждане в первую очередь должны позвонить семейному врачу.

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