Девять случаев заболевания COVID-19 подтверждены в Винницкой области, - ОГА

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В Винницкой области по состоянию на утро пятницы Covid-19 диагностирован уже у 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

"На территории области зарегистрировано 42 подозрения на COVID-19. В 27 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 9 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще 6 больных исследуются.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: в городе Винница - 7, в Винницком районе - 1, в городе Ладыжин - 1", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки срочные сообщения о подозрении на заболевание поступили с Бершадского, Винницкого, Иллинецкого, Жмеринского, Томашпольского, Черновицкого районов.

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Областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19