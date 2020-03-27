Продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, - главный санврач Ляшко

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Продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, - главный санврач Ляшко

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

В частности планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков.

"Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина", - сказал Ляшко.

По его словам, власть понимает важную роль вопрос обеспечения населения продуктами, пищевой безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закупку средств индивидуальной защиты и реактивов для лабораторий выделено 200 млн грн, - главный санврач Ляшко

Коронавирус и карантин
карантин рынок Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 Vasilij VG
Абсолютно правильно! Нужно лишь контролировать у продавцов наличие масок и перчаток. На рынке в меньше шансов заразиться, чем в супермаркетах, которые еще и цены начали накручивать!!!
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27.03.2020 11:07
+8 Андрей Дидовик
Ну и если занесут кому нужно и дальше по цепочке. Поздравляю всех алармистов - вы идиоты. Рынки и магазины именно для этого и закрывали чтобы снова через мзду открыть.
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27.03.2020 11:04
+8 Li Quan
Ни в коем случае!!! Они альтернатива монопольными завышенным ценам на продукты в сети магазинов-помоек атб видного бывшего рыга и анала, а ныне соратника зэ-шмаркли и его банды зелёных мародеров - т-ща Буткевича, постоянно находящегося в Монако. Это прямая угроза благоденствию их преступного режима
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27.03.2020 11:18
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