Продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, - главный санврач Ляшко

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Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

В частности планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков.

"Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина", - сказал Ляшко.

По его словам, власть понимает важную роль вопрос обеспечения населения продуктами, пищевой безопасности.

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